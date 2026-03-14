JANIĆIĆ EKSPRESNO ZAKAZAO NOVI MEČ: Evo ko ide na megdan srpskom ratniku...

Jedan od najpopularnijih regionalnih boraca, Miloš Janičić, ipak neće nastupiti na predstojećem "Balkan Boxing 7" spektaklu u Boru!

Kako je sam objavio putem društvenih mreža, Janičić ima poteškoća sa povratkom sa Tajlanda, gde se već neko vreme pripremao za meč, a kao razlog naveo je rat na Bliskom istoku, zbog kog su mnogi letovi otkazani ili pomereni.

Međutim nije mu trebalo puno vremena da dogovori novi meč!

Naime, Janičić će ponovo nastupiti u Dirty Boxing organizaciji, ovog puta na DBX 6 događaju, koji će 10. aprila biti održan u Majamiju!



Njegov protivnik biće Tejlor Barli, novajlija u pomenutoj promociji! Janičiću će inače ovo biti treći meč u DBX-u, pošto je prethodno upisao dve pobede, jednu na odluku sudija, a potom i prekidom.

Fanovi boksa su definitivno razočarani, jer neće videti Janičića u profi ringu, ali ni njegov susret sa Almirom Memićem, koji je deo glavne borbe u Boru, gde je bilo žestokog prozivanja, pa čak i ugovaranje "ferke". Do toga ipak nije došlo i Janičić je naprasno odustao od boksa nakon svega, iako su karte već uveliko u prodaji.

Autor: D.Bošković