POVRATNIČKE REČI BLAGOJEVIĆA! Objasnio šta se dešava sa Partizanom u poslednje vreme!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Marko Đoković

Srđan Blagojević je prokomentarisao pobedu Partizana nad TSC-om, ističući potrebu za kontinuitetom i radom na poboljšanju igre.

Fudbaleri Partizana savladali su TSC sa 2:1 u meču 27. kola Superlige Srbije.

Posle meča u Humskoj, novi-stari trener Partizana Srđan Blagojević, osvrnuo se na trijumf svog tima:


- Rezultat je najvažiniji! Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovo u Partizanu. Hvala navijačima koji su došli da nas podrže. Igrane su dve različite utakmice, u prvih 45 minuta je ono što sam hteo da vidim. Hteo sam da pokažemo da možemo, da postoji neka razlika u odnosu na ono što je bilo u prethodnom periodu, možda je trebalo da bude i veća razlika za nas, onda drugo poluvreme totalno druga priča, ne bih ulazio detaljno u razloge, važno je da momci vide da možemo da izgledamo lepo, ali je potreban kontinuitet i dosta rada - istakao je Srđan Blagojević.

Ovo je bila osma uzastopna utakmica bez Partizanovog gola u drugom poluvremenu, pa je Srđan Blagojević upitan i o tome.

- Verovatno ima mnogo razloga, ne bih detaljno analizirao posle utakmice, imamo neke zaključke, na neke stvari možemo jako brzo da utičemo, za neke stvari nam je potrebno vremena, tu smo da radimo, nadamo se da ćemo biti sve bolji i bolji - zaključio je Srđan Blagojević.

Autor: D.Bošković

