ATAMAN ČUVA LESORA ZA ZVEZDU: Trener Panatinaikosa sve karte bacio na meč sa crveno-belima!

Matijas Lesor neće biti u sastavu na utakmici Panatinaikosa i AEK.

Trener Atinjana Ergin Ataman ovakvu odluku doneo je pre svega kako bi korpulentnog centra sačuvao za duel 32. kola Evrolige protiv Crvene zvezde.



Lesor je svoj prvi meč ove sezone odigrao prošlog četvrtka, gde je u duelu protiv Žalgirisa na svom povratku na teren ubacio devet poena.

Francuz je odigrao na tom meču čak 23 minuta, međutim na utakmici protiv AEK ga neće biti u sastavu.

Panatinaikos u Grčkom prvenstvu trenutno zauzima drugo mesto, dok je ipak takmičenje koje ima prioritet svakako Evroliga.

Zbog toga je Ataman odlučio da dodatno odmori Lesora, kako bi bio 100 odsto sprema za okršaj sa Crvenom zvezdom, gde je Panatinaikosu pobeda neophodna.

Autor: D.Bošković