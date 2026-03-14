Hitno otkazana utakmica Srbije, izdato saopštenje!

Fudbalski savez Japana obavestio je Fudbalski savez Srbije da je, usled aktuelne situacije na Bliskom istoku, doneta odluka o otkazivanju planirane evropske turneje mlade reprezentacije Japana, pa samim tim i prijateljske utakmice sa selekcijom Srbije, koja je trebalo da bude odigrana 30. marta u Antaliji.

Mlada reprezentacija Srbije (igrači do 21 godine), koju predvodi selektor Zoran Mirković, u martovskom terminu planirala je dve provere u Turskoj u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo, koje će naredne godine biti održano u našoj zemlji.



Prva utakmica protiv selekcije Kirgistana, zakazana za 26. mart, ostaje po planu, a Fudbalski savez Srbije u međuvremenu radi na tome da mladim reprezentativcima obezbedi još jednu međunarodnu proveru u Antaliji, koja bi bila odigrana umesto otkazane utakmice sa Japanom.

Autor: D.Bošković