Moguća zabrana prisustva američkih zvaničnika na Olimpijadi 2028. zbog duga

WADA razmatra sankcije protiv SAD zbog neplaćenih obaveza Svetska antidoping agencija (WADA) planira da uvede sankcije protiv Sjedinjenih Američkih Država, uključujući mogućnost zabrane prisustva američkih zvaničnika na Olimpijskim igrama 2028. godine u Los Anđelesu.

Ova odluka se razmatra zbog neizmirenih finansijskih obaveza SAD prema WADA-i. Predlog sankcija biće razmotren u utorak, a uključuje zabranu učešća vladinih predstavnika na velikim sportskim događajima ukoliko države ne izmire svoje dugove do kraja januara tekuće godine. Ovaj potez dolazi u trenutku kada su odnosi između WADA-e i SAD-a napeti, jer Sjedinjene Države nisu platile svoje godišnje članarine od 2023. godine.

Autor: D.Bošković