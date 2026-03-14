LUMPOVAO UZ CECU! Moneke u ludom provodu, sve je snimljeno! Gorelo je u izlasku! (VIDEO)

Crvena zvezda dobila bitku, ali ne i rat, još uvek, u pohodu ka davno zacrtanom cilju - plasmanu u plej-of Evrolige.

Jedan od najzaslužnijih za trijumf Crvene zvezde nad Fenerbahčeom (79:73) bio je Čima Moneke, koji je postigao 21 poen i bio je najefikasniji akter meča.

Zvezdu posle Fenera čeka gostovanje prvo Dubaiju (nedelja 20.00), a zatim Panatnaikosu, Baskoniji i Barseloni u Evroligi, gde će se ova sezona i konačno prelomiti - videćemo na koju stranu.

Dan posle velikog trijumfa, Čima Moneke je objavio i novu emisiju u svom podkastu, gde objavljuje mnoge zanimljive situacije sa utakmica, pošto ga njegova ekipa prati i beleži sve zanimljive situacije sa utakmica, ali i posle njih, kao i iz privatnog života nigerijskog košarkaša.

Tako je dan posle pobede nad Fenerbahčeom objavio epizodu sa jednog od prethodnih "duplih kola", gde je Zvezda savladala Hapoel, a potom izgubila od Makabija.

Čima Moneke je posle pobede nad Hapoelom imao i jednu proslavu, gde je slavio rođendan svog prijatelja u poznatom restoranu u Beogradu.

Kamere su zabeležile kakav je Moneke kada se provodi i može se reći da je uživao u domaćoj muzici, a prikazano je i kako đuska uz Cecin hit "Hoću da budem luda".

Pogledajte kako je to izgledalo:

Autor: D.Bošković