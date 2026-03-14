DUŠKO VUJOŠEVIĆ HITNO PRIMLJEN U BOLNICU! Evo u kakvom je stanju legendarni trener!

Prema nezvaničnim informacijama portala "Soccer", Vujošević je primljen nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo. Navodi se da je imao upalu pluća, kao i pad saturacije kiseonika u krvi.



Na svu sreću, Vujošević se sada oseća bolje i sve ide u dobrom pravcu.

Duško Vujošević je jedan od najtrofejnijih srpskih košarkaških trenera, najpoznatiji po dugogodišnjem radu u KK Partizan, sa kojim je osvojio brojne domaće titule i ostvario značajne rezultate u evropskim takmičenjima.

Autor: D.Bošković