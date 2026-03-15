'Želimo da disciplina, rad i sport budu osnova za razvoj mlađih generacija' Aritonović: Međunarodni tekvondo Omega kup ima preko 800 učesnika (VIDEO)

Dvadeset drugi međunarodni tekvondo Omega kup počeo je 14. marta u Beogradu, a organizovan je uz pomoć GO Čukarica.

Nikola Aritonović, predsednik GO Čukarica, izjavio je da je veliki odziv stranih zemalja.

- Preko 800 učesnika, preko 10 zamalja učesnica ovog kupa, što govori u prilog činjenici da ovaj kup ima ne samo nacionalni, već i međunarodni značaj. Gradska opština Čukarica već 22. put pomaže i učestvuje u organizaciji ovog turnira i veoma smo ponosni na tu činjenicu - izjavio je Aritonović i dodao:

I mi nastavljamo da ulažemo u sport. Nastavljamo da ulažemo u mladost, odnosno želimo da disciplina, rad i sport budu osnova za razvoj mlađih generacija.

Autor: Pink.rs