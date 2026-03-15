Antoneli neprikosnoven u Kini: Nova dupla pobeda Mercedesa

Vozač Mercedesa, Italijan Kimi Antoneli došao je do prve pobede u karijeri u Formuli 1 pošto je slavio na Velikoj nagradi Kine, drugoj trci ovogodišnjeg šampionata.

Antoneli je prvenac upisao na 26. trci u karijeri, samo dan pošto je postao najmlađi osvajač pol pozicije u istoriji sa 19 godinom i 201 danom. Mladi Italijan, ipak, nije postao najmlađi pobednik svih vremena, pošto taj rekord drži Maks Ferstapen sa 18 godina i 228 dana.

Trijumfom u Šangaju Antoneli je prekinuo "post" Italije koji je trajao skoro 20 godina. Prethodni put da je italijanski automobilista slavio bilo je 19. marta 2006. godine, kad je Đankarlo Fizikela pobedio na Velikoj nagradi Malezije.

Drugo mesto u Šangaju pripalo je Antonelijevom timskom kolegi Džordžu Raselu, dok je treće mesto zauzeo Luis Hamilton, vozač Ferarija.

Hamilton, sedmostruki svetski šampion, tako je došao do prvog plasmana na podijum u glavnoj trci u bolidu Ferarija, a prekinuo je niz bez podijuma od Velike nagrade Las Vegasa 2024. godine.

Četvrto mesto zauzeo je Hamiltonov timski kolega Šarl Lekler, peti je trku završio vozač Hasa Oliver Berman, a šestu poziciju je zauzeo vozač Alpine Pjer Gasli.

Bodove su osvojili još Lijam Loson (Rejsing buls), Isak Hadžar (Red Bul), Karlos Sainc (Vilijams) i Franko Kolapinto (Alpina).

Posle dva trkačka vikenda u generalnom plasmanu vodi Rasel sa 51 bodom, Antoneli na drugom mestu ima 47 bodova, Lekler na trećem mestu ima 34 boda, a Hamilton je četvrti sa 33 boda.

Naredna trka vozi se 29. marta za Veliku nagradu Japana.

