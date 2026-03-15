Siner može da ispiše istoriju i uradi nešto što ni Đoković nije uspeo: Potrebno je samo da osvoji Indijan Vels

Mnogi su u ovih nekoliko meseci izrazili sumnju u formu Janika Sinera, ali je Italijan došao do finala Indijan Velsa i sa trofejom u pustinji bi mogao da učini nešto što nije Novak Đoković, ali ni Rafael Nadal i Rodžer Federer.

Naime, Siner bi titulom u Kaliforniji povezao sve osvojene pehare na velikim turnirima koji se igraju na betonu.

To bi učinio već sada, a da ostali u istoriji to nisu uradili do ulaska u četvrtu deceniju.

Njemu je tek 24 godine.

On je već osvojio Australijan Open, US Open, završni Masters, te Majami, Sinsinati, Montreal, Šangaj i Pariz.

Ostao mu je samo Indijan Vels i jedan meč koji igra protiv Danila Medvedeva.

Posle poraza od Novaka u polufinalu Australije, te od Jakuba Menšika u Dohi, mnogi su počeli da sumnjaju u njegov suvereni ostanak u vrhu, ali je ih je on na zapadu SAD lako razuverio.

U ovo doba prošle godine, bio je suspendovan, pa sada samo sakuplja bodove bez mogućnosti minusa, te se do Rolan Garosa može nadati da će od Karlosa Alkaraza preuzeti prvu poziciju na svetskoj rang listi.

Autor: D.Bošković