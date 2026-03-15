Crveno-beli teškom mukom savladali IMT

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su ekipu IMT-a, rezultatom 2:1 u okviru 27. kola Superlige Srbije.

Golove za crveno-bele postigli su Vasilije Kostov i Aleksandar Katai. Već u 10. minutu Katai je imao prvu ozbiljnu priliku da dovede Zvezdu u vođstvo, ali je šutirao pored gola.

Šok za goste usledio je ubrzo nakon toga, jer je IMT poveo golom Karamoka, koji je glavom zatresao mrežu Mateusa posle odličnog centaršuta Lebija sa desne strane.

Crveno-beli su potom preuzeli inicijativu i stvorili nekoliko prilika. Katai je u 34. minutu bio u dobroj šansi, ali je posle preciznog spuštanja lopte glavom od strane Arnautovića šutirao preko gola. Nekoliko minuta kasnije sličnu priliku je imao i Kostov, ali ni on nije uspeo da pogodi okvir gola.



Preokret je ipak usledio u 40. minutu kada je Kostov zatresao mrežu. Nakon što je izveo korner, lopta se nakon intervencije golmana Čančarevića odbila do njega, a mladi vezista je brzo reagovao i pogodio praznu mrežu.

Do drugog gola Zvezda je došla pred kraj prvog poluvremena. Nakon što je ekipa otela loptu na protivničkoj polovini, Arnautović je sjajno proigrao Kataija, koji nije propustio šansu i preciznim šutem sa desne strane doneo preokret crveno-belima. Navijači su mu odmah zapevali pesmu, a on im se poklonio u znak zahvalnosti.

Drugo poluvreme donelo je nešto sporiji tempo, ali je drama eskalirala u 65. minutu kada je Veljković napravio prekršaj u kaznenom prostoru i sudija je dosudio penal za IMT. Keita je preuzeo odgovornost, ali je Mateus pročitao šut i odbranio penal, a potom je uspešno reagovao i na pokušaj napadača iz odbitka.

Zvezda je do kraja meča sačuvala prednost i upisala velika tri boda, koja su teže stigla nego što se očekivalo, ali su crveno-beli pokazali karakter i iskustvo u ključnim trenucima utakmice.

