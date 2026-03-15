Dejan Stanković upozorio posle IMT-a: Ne može svaki meč da se dobije 4:0, ima stvari za analizu

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su ekipu IMT-a u 27. kolu Superlige Srbije na stadionu u Loznici, tako da su dodatno učvrstili sebe na prvom mestu na tabeli - 2:1.

Nije bilo tako lako, IMT je čak i vodio posle gola na početku meča, potom je imao i penal da izjednači u drugom delu susreta, ali je na kraju Zvezda zadržala sva tri boda.

Trener Crvene zvezde, Dejan Stanković istakao je da ne može baš svaka utakmica da se dobije 3:0 ili 4:0, ali da ima stvari za analizu u izjavi za TV Arena Sport.

- O tome smo pričali pre utakmice, organizovana ekipa sa dva špica, igrali su 4-4-2, odbrana nam je bila opterećena, namučili smo se, Bože moj, ali ne može svaka utakmica da se dobije 3-0 ili 4-0. Ima stvari za analizu, ali ne može sve tako lako. Dobra utakmica protiv kvalitetnog protivnika, izneli smo muški, momački, ali da može bolje, može - rekao je Stanković.

