STIGLA ZVANIČNA POTVRDA: Srbija ne putuje na Bliski istok

Paunovićevi "orlovi" dobili najjačeg protivnika u prijateljskom meču.

Ratno stanje na Bliskom Istoku pomutilo je planove mnogim reprezentacijama, pa tako i A timu Srbije koja je imala isplanirane provere ovog meseca.

Uprkos mnogim naporima kako bi se otišlo na revijalni meč protiv Katara, odlazak u Dohu iz pomenutog razloga nije ostvariv, tako da su prijateljske utakmice u ovoj azijskoj državi zvanično otpale.

Tako će Paunovićevi "orlovi" 27. marta odmeriti snage sa aktuelnim prvakom Evrope, selekcijom Španije u gostima, dok će poslednjeg martovskog dana sačekati reprezentaciju Saudijske Arabije.

- Imali smo zaista odličan dogovor i sa takmičarskog i sa finansijskog aspekta, ali sve što se dogodilo i što se dešava primoralo nas je na drugačiju organizaciju. Iako nije bilo mnogo vremena, uspeli smo, uz značajnu podršku prijatelja iz UEFA i Fudbalskih saveza Španije i Saudijske Arabije da dogovorimo dve prijateljske utakmice, 27. marta u gostima, odnosno 31. marta na domaćem terenu. Iza nas su dani i sedmice složenih pregovora, ali posle svega prisutno je veliko zadovoljstvo što će reprezentacija Srbije imati dve izuzetne provere ovog meseca. Trenutno smo u završnim pregovorima, a o ostalim detaljima javnost će biti naknadno obaveštena - rekao je Branko Radujko, generalni sekretar FS Srbije.

Okupljanje muškog A tima zakazano je 23. marta u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

