Svetislav Pešić ponovo doživeo poraz od iste ekipe, izgleda da mu baš ne leže

Nekadašnji selektor reprezentacije Srbije, a sada trener košarkaša Bajerna, Svetislav Pešić doživeo je novi poraz, u razmaku od manje od mesec dana, od ekipe Bamberga na gostujućem terenu u okviru Bundeslige Nemačke - 97:93!

Podsetimo, upravo je Bamberg bio taj koji je eliminisao Bajern pre samo nekoliko sedmica u Kupu Nemačke, tako da je ovo bio drugi poraz za Karija od istog tima.

Bila je ovo krajnje čudna utakmica. Bamberg je pred poluvreme uspeo da se odlepi i na 11 poena viška, da bi nakon toga usledila reakcija Bajerna tokom treće četvrtine kada je sastav Svetislava Pešića čak uspeo i da povede i da prednost od jednog poena unese u završnih deset minuta.



Međutim, tamo je usledio novi raspad u igri Bajerna, koji je ubrzo još jednom bio u minusu od 11 poena. Ali, borili su se Bavarci, pa su na pet sekundi do kraja prišli na minus dva posle tri pogođena penala Andreasa Obsta. Treba istaći i dosta nervoze u tim momentima, a tehničke greške dobili su trener domaćeg tima, pa i Neno Dimitrijević.

Bamberg je do kraja ipak izdržao i na kraju naneo bolan poraz Svetislavu Pešiću, inače treći u sezoni u Bundesligi. Sa druge strane, ovo je bila 15. pobeda Bamberga uz devet neuspeha.

Najefikasniji u timu Bajerna bio je Andreas Obst sa 30 poena i sedam skokova, dok je Justinijan Džesap ubacio 20 poena. Kada je Bamberg u pitanju, Ibi Voston-Boj postigao je 21 poen.

Autor: D.Bošković