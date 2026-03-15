Arina Sabalenka je kraljica pustinje! Beloruskinja posle preorketa srušila Ribakinu i osvojila Indijan Vels

Neverovatna Arina Sabalenka postala je večeras nova "kraljica pustinje", pošto je u velikom finalu Indijan Velsa uspela da napravi preokret protiv Elene Ribakine iz Kazahstana i da slavi u tri seta - 2:1 (3:6, 6:3, 7:6)!

Tako se Sabalenka osvetila Ribakinoj za poraz u finalu Australijan opena, kada je Kazahstanka uspela da pobedi baš na isti način, u tri seta.



I ovaj meč Arina je započela loše, dopustila je Eleni da se razigra, tako da je Ribakina uspela da napravi veoma važan brejk u šestom gemu, na jedinu brejk loptu koju smo i videli u ovom delu igre. Do kraja je ona uspela to da sačuva u svojim rukama i da povede u finalu Indijan Velsa.



Drugi set bio je daleko haotičniji. Ribakina je odmah u prvom gemu napravila novi brejk, da bi potom Sabalenka ekspresno uzvratila serijom od 4:0 uz dva vezana oduzeta servisa rivalki. Mogla je eventualno da se vrati u ovaj deo igre, ali nije uspela teniserka iz Kazahstanka.



Arina je odlično započela treći set, napravila je brejk u trećem gemu, imala je šansu da sve završi na 5:4, jer je servirala za pobedu, a onda šok. Ribakina je stigla do 15:40 i odmah je napravila brejk. Usledila je drama i otišli smo u tajbrejk, koji je odlučio šampionku.

Tamo smo takođe gledali veliku dramu, pošto je na promeni strana rezultat bio nerešen (3:3). Međutim, Kazahstanka je uspela potom da napravi mini-brejk i da stigne do 5:3, ali je Arina vratila mini-brejk gotovo ekspresno. Došla je potom Ribakina i do meč lopte na svoj servis, ali je nije iskoristila.



Sabalenka je zatim došla do mini-brejka i meč lopte na svoj servis kod rezultata 7:6. I uspela je da iskoristi prvu meč loptu.

Autor: D.Bošković