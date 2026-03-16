NIŠTA OD TITULE NA FLORIDI: Povreda ramena sprečila Đokovića da nastupi u Majamiju

Najbolji srpski teniser Novak Đoković neće učestvovati na predstojećem Mastersu u Majamiju.

Kako je potvrđeno na zvaničnom sajtu ATP-a, Đoković je bio prinuđen da odustane od turnira zbog povrede desnog ramena.

Ova odluka dolazi nakon Novakovog nastupa na Mastersu u Indijan Velsu prošle nedelje, gde je takmičenje završio u osmini finala porazom od Britanca Džeka Drejpera. Iako je Đoković šestostruki šampion Majamija (2007, 2011, 2012, 2014, 2015. i 2016. godine), zdravstveno stanje mu ovog puta nije dozvolilo da napadne novu titulu na Floridi.

Prošle godine Đoković je stigao do samog finala, gde je u neizvesnom meču poražen od češkog tenisera Jakuba Menšika. Masters u Majamiju počinje 18. marta i traje do 29. marta, a titulu će braniti igrači u borbi za nagradni fond od preko devet miliona dolara.

Autor: D.S.