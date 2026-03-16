LAPORTA UBEDLJIVO POBEDIO - OSTAJE NA ČELU BARSELONE: Niko nas neće zaustaviti! Biće to najbolje godine u našim životima! (FOTO)

Đoan Laporta ostaje na mestu predsednika Barselone!
Na izborima koji su održani u nedelju, njegova lista "Defensem el Barca" osvojila je 32.934 glasa, što je 68.18 odsto.
Laporti će ovo biti četvrti mandat u katalonskom gigantu. Bio je predsednik od 2003. do 2010. godine, a onda je ponovo izabran u martu 2021.
Njegov protivkandidat Viktor Font na ovim izborima dobio je 14.385 glasova, odnosno 29.78 odsto, dok su 984 listića bila prazna (2.04 odsto).
Nakon objave rezultata Laporta je održao snažan govor.
"Niko nas neće zaustaviti, pred nama su uzbudljive godine. Biće najbolje u našim životima. Ovo je sjajan klub u kome članovi biraju predsednika i upravni odbor. Klub je jedinstven u svetu - izvanredan", rekao je Laporta.
On se zahvalio članovima koji su izašli na izbore, naglasivši da je ovo bila "proslava demokratije i građanskog duha".
Autor: Jovana Nerić