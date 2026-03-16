SJAJNI NBA AS PRVI PUT OBJASNIO ZAŠTO NE IGRA ZA REPREZENTACIJU SRBIJE! Sin legendarnog košarkaša Zvezde otvorio dušu: Sjajno bi se uklopio, ali sada je kasno!

Imao je mogućnost da obuče dres Srbije, ali na kraju je izabrao zemlju u kojoj je rođen - Izrael.

Deni Avdija, sin legendarnog asa Crvene zvezde Zufera Avdije, blista ove sezone u najjačoj ligi sveta.

Najbolji igrač Portlanda prosečno beleži 24.1 poen, 6.9 skokova i 6.7 asistencija po meču, pa je nedavno apsolutno zasluženo bio i učesnik NBA Ol-stara, gde je igrao u ekipi sa našim Nikolom Jokićem.

Da je na početku svoje karijere doneo drugačiju odluku, igrao bi Deni sa Somborcem i u nacionalnom timu.

Naime, tata Zufer, koji je svojevremeno nastupao u dresu reprezentacije Jugoslavije, silno je želeo da njegov naslednik zaigra za "orlove", ali Deni je ipak izabrao Izrael - zemlju u kojoj je rođen.

Sada je prvi put otvoreno govorio o ovoj izuzetno teškoj odluci koju je doneo na početku svoje karijere.

"Srbija je sjajan tim,imaju sjajne igrače sigurno bih se uklopio, ali odrastao sam u Izraelu, cela porodica mi je tamo... Volim Srbiju, volim da gledam kako igraju, više puta sam bio tamo, imam tamo porodicu, ali sam odabrao Izrael jer sam tamo odrastao", priznao je Avdija.

Ističe da se ne kaje zbog svoje odluke.

"Znate, kad sam imao 16 godina bio sam drugačiji igrač, nisam mislio da mogu da igram na ovom nivou. Ispostavilo se da mogu, sada je kasno, ali sam srećan zbog svojih izbora", dodao je 25-godišnji NBA as.

Deni Avdija answering my question about him switching to play for Serbian NT while Nikola Jokić is still in his prime, something Deni’s father Zufer,who was @kkcrvenazvezda captain & Yugoslav NT player in the 80’s would have liked him to do:



Predstavljam i Srbiju

Kada je 2020. godine draftovan od strane Vašington Vizardsa, Deni je na svečanoj ceremoniji oduševio ljubitelje košarke u Srbiji.

Na reveru sakoa nosio je značku sa uvezanim zastavama Izraela i Srbije i ponosno pričao o košarkaškom nasleđu koje je dobio od oca Zufera.

"Moj tata je bio uz mene i učio me kako da igram, učio me je malim trikovima, ali nismo stvarno pričali mnogo o košarci. On me je odgajao kao čoveka i učio me kako da se ponašam, kako da poštujem saigrače, nije me opterećivao igrom. Sjajan je tata, dao mi je takmičarski duh, ali osim toga, nije bilo mnogo košarke sa njim" rekao je tada za Fajnest magazin Deni.

"Bio sam u Srbiji mnogo puta, pola porodice mi je u tamo, pola u Izraelu. Tata mi je kupio zastavice i na dan drafta sam ih nosio. Predstavljam obe zemlje, to mnogo znači mom tati jer je on odrastao u Srbiji. Zaslužio je da mu se ukaže poštovanje za to".



Autor: Jovana Nerić