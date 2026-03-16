SUNOVRAT U PODGORICI Budućnost smenjuje bivšeg trenera Zvezde?

Fudbaleri Budućnosti doživeli su težak poraz u Baru, gde ih je Mornar savladao – 3:0. Podgorički klub tako je zabeležio najubedljiviji poraz ove sezone, a ekipa ni pod vođstvom Miodraga Božovića ne uspeva da pronađe kontinuitet dobrih rezultata.

Posle utakmice reagovala je i uprava Budućnosti, koja je izrazila nezadovoljstvo prikazanom igrom. U klubu smatraju da izdanje tima nije bilo na nivou koji se očekuje od šampiona Crne Gore.

Iz Budućnosti su saopštili da je nakon meča održan sastanak sa stručnim štabom i igračima, na kojem je ukazano na ozbiljnost trenutne situacije i odgovornost koju nosi dres podgoričkog kluba. U narednim danima očekuje se detaljan izveštaj stručnog štaba, posle čega će uprava doneti dalje odluke sa ciljem da ekipa što pre pokaže reakciju na terenu.



Autor: Jovana Nerić