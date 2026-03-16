Adriana Vilagoš osvojila srebrnu medalju, pa porukom pokazala da je sazrela za velike rezultate (FOTO)

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš sezonu je započela prošlog vikenda i na Evropskom kupu u bacačkim disciplinama osvojila drugo mesto sa rezultatom od 59.85 metara. Takmičenje u Nikoziji nije do kraja ispunilo njena očekivanja, ali to ne umanjuje značaj srebrne medalje.

Sada Vilagoš ima medalju sa svakog od šest prethodnih izdanja Kupa Evrope, pored tri zlata, još dva srebra i jednu bronzu i sa odličjem oko vrata će se posvetiti daljem treningu. Sezona na otvorenom zvanično još uvek nije započeta, tako da vremena za rad ima.

Primarni cilj Adriane na Kipru bio je hitac od 63 metra, ali su nešto lošiji vremenski uslovi uticali na takmičare. Pored toga, Vilagoš je svakako zadovoljna viđenim i porukom se javila na društvenim mrežama.

- Svaka godina ide nekako istim tokom, ali je svaka sezona ipak drugačija i posebna - i baš to čini sve toliko zanimljivim. Nova sezona je počela drugim mestom na Evropskom bacačkom kupu. Jedva čekam da vidim šta mi ova sezona donosi - napisala je Adriana Vilagoš uz emotikone sa zastavom Srbije i srebrnom medaljom.

Vilagoš je tokom 2025. godine osvojila srebro u Dijamantskoj ligi, pored zlata na Kupu Evrope, a tokom 2026. će pokušati da ode korak dalje u odnosu na dva prethodna Evropska prvenstva, tokom kojih je dolazila do drugih mesta. Birmingem na leto je glavni cilj.

