VLAHOVIĆ OSTAO BEZ UGOVORA! Oglasili se iz Barselone: Ništa od toga

Održani su izbori u FK Barselona, a pobedu je kao i prethodnog puta odneo aktuelni predsednik Đoan Laporta, koji nastavlja mandat.

On je posle trijumfa odgovarao pred medijima na mnoga pitanja, pa su se našla i neka veoma zanimljiva.

Naime, prisutne novinare zanimalo je da li će Barsa narednog leta angažovati srpskog reprezentativca – Dušana Vlahovića.

- Ništa od toga - kategorično je odgovorio Laporta pred španskim medijima.

Izabranici trenera Hansija Flika deklasirali su Sevilju (5:2) u La ligi, međutim, ubedljiv trijumf lidera tokom jučerašnjeg dana nije u centru pažnje “Nou Kampu”.

