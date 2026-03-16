CILJ DRŽAVNI REKORD! Ivana Španović moćnim rečima najavila prvo SP u dvorani u njenoj novoj disciplini

Svetsko dvoransko prvenstvo u atletici održaće se krajem aktuelne nedelje, od 20. do 22. marta u poljskom Torunju, a Srbija će imati čak devet predstavnika i predstavnica na samom kraju sezone u zatvorenom.

Jedna od glavnih uzdanica tima biće najbolja atletičarka u istoriji naše zemlje Ivana Španović, koja dolazi na SP kao peta favoritkinja, po zabeleženom rezultatu u njenoj novoj disciplini troskoku.

Ona je tokom zimske sezone bila pobednica Belgrade Indoor Meeting-a, Balkanskog i Prvenstva Srbije, a oborila je i državni dvoranski rekord na tromeču Srbije, Hrvatske i Slovenije skokom od 14.41.

- Pre svega sam zadovoljna što smo ispoštovali ceo trenažni proces od kako smo krenuli posle odmora i Svetskog prvenstva u Tokiju prošlog septembra. Vezali smo četiri takmičenja, srećom bez dugih putovanja, na poznatoj stazi kod nas u Beogradu. Državni rekord je bio jedan od ciljeva zimskog dela sezone i u Torunju se pojavljujem sa petim rezultatom, što je pozitivna činjenica sama po sebi. Zdrava sam, što je najvažnije. Ostalo je manje od tri nedelje u kojima je fokus na sitne tehničke detalje koji u ovoj fazi razvijanja troskoka mogu da mi pomognu da dođem do novih daljina.

Veliko takmičenje za nju nije velika novina.

- Svakako da nam priprema za veliko takmičenje nije nepoznanica. Sve svoje najbolje rezultate sam postizala upravo tamo, jer je to bio uslov da bih osvajala odličja. Ipak, koliko god discipline delovale slične, ove sezone smo se uverili nekoliko puta da je troskok daleko kompleksniji, tehnički izazovniji i definitivno iziskuje nove metode planiranja, ali i vreme. Izuzetno sam srećna što mogu i posle par meseci pričati o drugoj disciplini koja je postala primarna i u kojoj se trenutno nalazim među osam najboljih skakačica sveta.

Tehnika i ponavljanje iste su bili glavni segment dosadašnjeg dela kampanje.

- Isključivo tehnika. Svi ostali segmenti su na nivou na kom treba da budu, ostaje suvo ponavljanje koje je u ovom slučaju garant stabilnosti u tehnici na svakom takmičenju.

SP se održava kasnije od uobičajene prakse.

- Ovo prvenstvo je prilično kasno za zimu, a letnja sezona kreće već krajem aprila i završava se krajem septembra. Napravili smo plan za ovu sezonu onako kako smo smatrali da će imati najviše smisla, sa fokusom na Torun i Evropsko prvenstvo u Birmingemu. To mi je posebno inspirativno ove godine.

Cilj Ivane Španović je da obori državni rekord koji je postavila.

- S obzirom na to da 16 učesnica ima pravo nastupa, svakako bi uspeh bio dobar rezultat i plasman među osam najboljih. Ipak, rezultat je ispred plasmana, volela bih skok preko trenutnog državnog rekorda od 14,41 metar, koji sam postavila početkom januara - rekla je Ivana Španović.



Autor: Jovana Nerić