'LAKO SU POBEDILI ZVEZDU...' Penjaroja pred evroligaški okršaj protiv Dubaija

Đoan Penjaroja, trener Partizana, oglasio se pred meč sa Dubaijem u 30. kolu Evrolige.

Košarkaši Partizana će u utorak od 20 časova u Beogradskoj Areni odigrati zaostalu utakmicu 30. kola Evrolige protiv Dubaija.

Ekipa iz Emirata je u Sarajevu "pregazila" Crvenu zvezdu u nedelju uveče i maksimalno "naoštrena" dolazi na meč sa Partizanom, a u crno-belom taboru prepoznaju koliko je momentum važan.

-Fokus je na sutrašnjoj utakmici sa Dubaijem, oni su lako pobedili Zvezdu. To je momenat, da se fokusiramo na sledeću utakmicu, pobedili su dosta utakmica u nizu. Veoma teška utakmica za nas, jasno je da imamo tri utakmice u nedelju. Važno je samo da se takmičimo. Mi se takmičimo šest ili sedam nedelja sa svima. Pobeđujemo, gubimo. Izgubili smo poslednjih nekoliko utakmcia po 2-3-4-5 poena razlike. To je način da se takmičimo, sutra je još jedna važna utakmica- Dubai igra dobro, oni su u dobroj formi. Oni mogu da se bore za plejof - rekao je Đoan Penjaroja.

O stanju sa povredama Španac kaže:

-Nema novih vesti, nema dobrih vesti - rekao je Španac.

Partizan je pobedio Dubai u Areni u ABA ligi...

-Da, pobedili smo. Ali, sutra je nova utakmica. Ovo je za njih najbolji momenat za njih u sezoni. Oni su dobar tim u napadu, imaju dobre igrače, Kabengele, Bejkon, Petrušev. Tu je i Bertans. Igramo 14 utakmica u 35 dana. Nemoguće je trenirati, samo odradimo taktički trening, fokus je na video sastancima. Sada je momenat da igramo, da se oporavimo i da se spremimo za sledeću utakmicu.

Upitan je o meču Dubaija i Zvezde:

-Sutra je važna utakmica za njih. Mislim da su jednu pobedu daleko od plejina. Igraju sa puno samopouzdanja. Imaju dobar ritam, dobra brzina. Dosta fizičkih ekipa. Odigrali su sigurno kao i da je Evroliga. Nadam se da ćemo se takmičiti sa njima - kaže Đoan Penjaroja.

Autor: Jovana Nerić