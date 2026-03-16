'JA SAM IZ SRBIJE' Mitrović ostao u Kataru tokom bombardovanja: Niko ne želi ratove, nadamo se da će se situacija što pre vratiti u normalu

Kapiten reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović je govorio o trenutnom stanju na Bliskom istoku.

Katar je iznenada postao meta bombardovanja kao posledica napada na Iran od strane SAD i Izraela.

Katar je 1. marta privremeno prekinuo sva sportska takmičenja zbog zatvaranja vazdušnog prostora. Nakon gotovo dve nedelje prvenstvo Katara je nastavljeno.

Al Rajan, za koji od prošlog leta igra Alekasndar Mitrović, izgubio je od Al Šahanije rezultatom 2:1, a srpski fudbaler je upisao asistenciju.

"Doha je inače baš lepo i mirno mesto. Zato nije bilo prijatno čuti eksplozije, ni slušati vesti o tome šta se dešava. Ali znate, ja sam iz Srbije i imam iskustva sa tim još iz detinjstva. Najvažnije je da ne paničiš", rekao je Mitrović za "Flashscore" i dodao:

"Naravno, niko ne želi ratove i svi se nadamo da će se situacija što pre vratiti u normalu".

Srbin je poručio da su on i njegova porodica imali podršku i "dozvolu" da napuste Katar.

"Sve je na kratko stalo, ali ljudi koji brinu o nama stalno su bili u kontaktu. Redovno su nas obaveštavali i rekli da će podržati svaku odluku koju donesemo. Naravno da moraš da razmisliš o tome. Pričao sam sa porodicom i odlučili smo da ostanemo. Čak i ako se tu i tamo čuju neke eksplozije, uglavnom je mirno i ljudi ovde zaista vode računa o nama. Trudimo se da živimo normalno".

Sedam dana ekipa nije trenirala zajedno.

"Nismo mogli da koristimo teren. Posle nedelju dana smo imali nekoliko dana treninga, samo da se koliko-toliko vratimo u ritam. Srećom, pauza nije bila velika. Ulazimo u ključni deo sezone, borimo se za trofeje i za mesto među tri najbolje ekipe u ligi, tako da nas ta pauza nije previše poremetila. Želimo da završimo sezonu na pravi način".

Smatra da fudbal u vremenu ovakvih sukoba može da ima ulogu kao tokom pandemije korona virusa.

"Fudbal je nešto što ljudima može da donese malo nade i mira, makar na nekoliko sati. Sada smo fokusirani na svoj posao i nadam se da fudbal može da bude mali beg za ljude koji se plaše trenutne situacije. Nadam se da će sve uskoro proći i da će se svi vratiti normalnom životu", rekao je Aleksandar Mitrović.

Autor: Jovana Nerić