TUGA! Umro Nebojša Balaban

Fudbalski klub Mladost iz Bačkog Jarka, sa velikom tugom i bolom, obavestio je sportsku javnost da je u 88. godini života preminuo Nebojša Balaban, nekadašnji fudbaler i do danas najstariji živi igrač koji je nosio dres ovog kluba.

Nebojša Balaban nije bio samo igrač, već simbol jedne ere. Pripadao je generacijama koje su postavljale temelje i gradile ime FK Mladost, pretvorivši ga u kolektiv sa bogatom tradicijom. Njegova posvećenost, rad i neizmerna ljubav prema fudbalu decenijama su bili uzor mlađim naraštajima u Bačkom Jarku.

- Ostaće upamćen kao jedan od onih koji su svojim radom i ljubavlju prema fudbalu doprineli razvoju kluba i sporta u našem mestu. Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za porodicu, prijatelje i sve koji su ga poznavali, ali i za fudbalsku porodicu Mladosti - navodi se u saopštenju kluba.

Iz FK Mladost su uputili najdublje saučešće porodici Balaban, ističući da će Nebojšino ime ostati zlatnim slovima upisano u istoriju kluba.

Sahrana Nebojše Balabana obaviće se na Mesnom groblju u Bačkom Jarku u utorak, 17. marta 2026. godine, sa početkom u 12 časova.

pročitajte još Užas u komšiluku: Predsednik fudbalskog kluba pronađen mrtav u kolima

Autor: Marija Radić