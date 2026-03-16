OSTOJA MIJAILOVIĆ OTKRIO: Evo da li će Karlik DŽons i naredne sezone nositi dres Partizana

Prvi čovek KK Partizan, Ostoja Mijailović, otkrio je hoće li crno-beli zadržati i sledeće sezone Karlika Džonsa u svojim redovima.

“O Karliku kao igraču i čoveku mislim sve najbolje. Koliko nam je nedostajao, pokazao je period dok je bio povređen. Neki igrači su, da se tako izrazim, ‘više od igrača’ – Karlik spada u njih. Postoji obostrana želja da nastavimo saradnju, a što se tiče finansijske kompenzacije, to je odnos i razgovor između kluba i njegovog agenta, nije tema o kojoj treba javno govoriti“, rekao je Mijailović za Sportske.net.

Nedavno je Džons imao samo reči hvale za crno-bele.

“Volim Partizan. Pokazali ste mi samo poštovanje i ljubav, voleo bih da ostanem, ali to je pitanje za mog agenta i upravu kluba. Ja ću samo nastaviti da igram košarku, a kada dođe vreme – bavićemo se time”.

