AKTUELNO

Fudbal

Vlasnik fudbalskog kluba iz komšiluka se ubio: Metak proleteo kroz prozor prodavnice, OVO su novi detalji

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Bugarski biznismen i vlasnik fudbalskog kluba Pomorje, Hristo Burgazlijev (57), izvršio je samoubistvo u svom automobilu u ulici Pop Georgi u Burgasu, potvrdio je okružni tužilac Georgi Činev za lokalne medije.

Tragedija se dogodila usred dana, a detalji su jezivi. Burgazlijev je sebi pucao u desnu slepoočnicu iz pištolja marke "Sig Sauer", koji je imao u legalnom posedu. Silina pucnja bila je tolika da je metak probio staklo automobila, uleteo u obližnju prodavnicu kućne hemije i za dlaku promašio radnicu.

Žena koja radi u prodavnici pretrpela je ogroman šok. Kako prenose svedoci, ona je neposredno nakon pucnja, u stanju potpunog rastrojstva, tvrdila da je u pitanju ubistvo, jer je prizor bio zastrašujući.

Telohranitelj i porodica na licu mesta

Na mestu nesreće ubrzo su se pojavili članovi porodice nastradalog biznismena, kao i njegov telohranitelj. Inače, Burgazlijev se retko kretao bez obezbeđenja, posebno kada je podizao ili polagao novac u banku, a mesto tragedije nalazi se tik uz jednu od ekspozitura DSK banke.

Vest o smrti Burgazlijeva ostavila je u neverici njegove dugogodišnje poznanike. Kaloust Pehlivanian, poznati burgaski bravar čija se radnja nalazi prekoputa menjačnice nastradalog biznismena, kaže da ništa nije slutilo na ovakav kraj.

- Da je neko pucao u mog prijatelja Hrista? To je nemoguće, nije bilo razloga za tako nešto. On je bio izuzetno pošten i pristojan čovek. Poznajemo se još od 1989. godine, vrata do vrata smo decenijama - izjavio je vidno potreseni Pehlivanian pre nego što je zvanično potvrđeno da je reč o samoubistvu.

Policija je obavila uviđaj, a prema prvim informacijama iz tužilaštva, nema indicija da je u pitanju nasilna smrt uzrokovana trećim licem. Istraga će utvrditi šta je motiv koji je uspešnog biznismena naterao na ovaj očajnički korak.

pročitajte još

Autor: Marija Radić

#Bugarska

#Fudbalski klub

#Policija

#Samoubistvo

#vlasnik

