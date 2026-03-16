NBA: Luka Dončić igrač nedelje na Zapadu, Bem Adebajo najbolji na Istoku

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je večeras na zvaničnom sajtu takmičenja.
Košarkaši LA Lejkersa su prošle nedelje u NBA ligi ostvarili tri pobede na tri utakmice. Dončić je prosečno beležio 37,3 poena, 11 asistencija, 10,7 skokova, dve ukradene lopte i 1,7 blokada. Slovenački košarkaš je treći put u sezoni izabran za igrača nedelje, a 18. put u karijeri.
Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige u prošloj nedelji proglašen je košarkaš Majamija Bem Adebajo.
On je imao prosek od 41,3 poena, osam skokova, 2,3 ukradene lopte, dve asistencije i 1,3 blokade po meču. Adebajo je drugi put u sezoni, a četvrti put u karijeri izabran za igrača nedelje u NBA ligi.
Košarkaši Majamija su prošle nedelje zabeležili dve pobede i jedan poraz.
