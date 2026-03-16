NBA: Luka Dončić igrač nedelje na Zapadu, Bem Adebajo najbolji na Istoku

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je večeras na zvaničnom sajtu takmičenja.

Košarkaši LA Lejkersa su prošle nedelje u NBA ligi ostvarili tri pobede na tri utakmice. Dončić je prosečno beležio 37,3 poena, 11 asistencija, 10,7 skokova, dve ukradene lopte i 1,7 blokada. Slovenački košarkaš je treći put u sezoni izabran za igrača nedelje, a 18. put u karijeri.

Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige u prošloj nedelji proglašen je košarkaš Majamija Bem Adebajo.

On je imao prosek od 41,3 poena, osam skokova, 2,3 ukradene lopte, dve asistencije i 1,3 blokade po meču. Adebajo je drugi put u sezoni, a četvrti put u karijeri izabran za igrača nedelje u NBA ligi.

Košarkaši Majamija su prošle nedelje zabeležili dve pobede i jedan poraz.

Autor: Marija Radić

