ŠTA SE DEŠAVA SA BOGDANOM BOGDANOVIĆEM? 10. utakmicu zaredom ni sekundu u igri! Zašto mu ovo rade?

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je vezao 10 utakmica bez odigranog minuta.

Košarkaši San Antonija pobedili su Los Anđeles Kliperse rezultatom 119:115 i ostvarili 50. pobedu u ligi prvi put od sezone 2016/2017.

Ekipu su do pobede predvodili Stefon Kasl sa 23 poena, osam asistencija i sedam skokova, Viktor Vembanjama sa 21 poenom i 13 skokova i Devin Vasel sa 20 poena.

U ekipi iz Los Anđelesa, koja je pretrpela drugi uzastopni poraz, Darijus Garland postigao je 25 poena uz 10 asistencija, Džordan Miler imao je 22 poena i devet skokova, a Benedikt Maturin 16 poena.

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao, kako se navodi "zbog odluke trenera".

Koristili su Klipersi 11 igrača na ovom meču, ali ne i Bogdanovića koji je propustio 10 utakmica, a poslednji meč odigrao 27. februara.

Od ukupno 68 utakmica srpski košarkaš, koji je imao i probleme sa povredom, ove sezone je igrao na 18.

Autor: Jovana Nerić