KOŠARKAŠKI SVET U ČUDU! Nikola Jokić ovo nikako nije zaslužio: NBA liga gura Francuza ispred Srbina – Da li je tripl-dabl postao bezvredan?

Drama u najjačoj košarkaškoj ligi sveta! Iako kalendarski gazimo kroz mart 2026. godine, NBA liga se nalazi u jeku jedne od najkontroverznijih MVP trka u modernoj istoriji. U centru pažnje je ponovo on – Nikola Jokić, ali vesti koje stižu iz Amerike niko nije očekivao.

Srbin prkosi zakonima fizike, a tek je TREĆI?!

Nikola Jokić ove sezone igra košarku koja deluje kao da je izvučena iz video igrice. Sa prosečnim tripl-dablom od 28,7 poena, 12,7 skokova i 10,4 asistencije, Somborac dominira ligom, ali put do četvrtog MVP priznanja nikada nije bio neizvesniji i, prema mišljenju mnogih, nepravedniji.

Uprkos brojkama koje niko drugi ne može ni da pokuša da dostigne, Jokić je trenutno tek na trećem mestu u zvaničnoj trci. Ispred njega su Šej Gildžes-Aleksander i mladi Viktor Vembanjama.

Analitičari brane odluku plasmanom na tabeli

Poznati stručnjak Šon objasnio je da je glavni problem Denverov pad na tabeli. Nagetsi su trenutno šesti na Zapadu (41-27), dok Oklahoma drži vrh (52-15), a San Antonio je drugi (49-18).

Nikola je na putu da postane prvi igrač koji u istoj sezoni predvodi ligu u skokovima i asistencijama, ali prednost koju imaju Šej i Vembanjama trenutno je u boljem timskom skoru - ističe Šon.

Sramota: Vembanjama ispred Nikole?

Dok se Šejeva konstantnost i obaranje rekorda Vilta Čemberlena ne mogu osporiti, stavljanje Viktora Vembanjame ispred Jokića izazvalo je bes navijača. Kako se navodi na sajtu NBA, Francuz je u martu "pušten s lanca" sa prosekom od 28 poena i 11 skokova, ali kritičari ističu da je sramota da igrač sa tripl-dabl prosekom poput Jokića gleda u leđa tinejdžeru, bez obzira na tabelu.

Nikola Jokić ovo nikako nije očekivao. Ako Šej igra nestvarno i ruku na srce rame uz rame sa Srbinom, Vembanjama ispred Somborca – to nikako ne ide.

Autor: D.S.