Nadal otkrio: Ne slažem sa Alkarazom...

Prvi teniser sveta Karlos Alkaraz pre samo par dana je zabeležio svoj prvi poraz u sezoni eliminacijom u polufinalu Indijan Velsa od Danila Medvedeva, a jedna konstatacija Španca zapala je za oko mnogo iskusnijeg zemljaka i bivšeg trenera Rafaela Nadala, Tonija Nadala.

Naime, Alkaraz je rekao da je umoran da mu konstantno stoji meta na leđima i da mora da igra protiv "raznih Rodžera Federera" misleći da protivnik uvek protiv njega izvlači ono najbolje.

Toni je u jednoj radijskoj emisiji izrazio neslaganje sa mladim šampionom rekavši da je prirodno da se protiv najboljeg daje najviše.

- Ne radi se o tome da vam je meta na leđima Ne slažem se sa Alkarazom u tome. Kada neko igra bolje od vas, vi znate da morate da preuzmete veći rizik. Alkaraz je bolji od Medvedeva. Nije da je Medvedev više motivisan od Alkaraza, on samo zna da mora da uradi nešto više da bi ga pobedio. Nije u tome da se borite protiv Alkaraza, u tome je da se borite protiv najboljeg. U ovom momentu, on je najbolji - rekao je Nadal.

Karlitos se sada seli u Majami gde je u prvoj rundi slobodan, a u drugoj može da mu protivnik bude Žoao Fonseka.



