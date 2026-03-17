SVI NA MARAKANU! Zvezda zove u pomoć pred pauzu: Karte su u prodaji, a cene su PRAVA SITNICA!

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 16 časova dočekuju Radnički iz Niša, a cilj je jasan – puna Marakana i overa titule pre odlaska na martovsku pauzu!
Kostov zove na tribine, cene nikad povoljnije!
Mlada zvezda crveno-belih, Vasilije Kostov, uputio je poziv svim "delijama" da ispune stadion i podrže ekipu koja trenutno beži Partizanu deset bodova. Ulaznice su već dostupne onlajn, dok blagajne rade u petak (10-18h) i subotu do samog početka meča.
Vidimo se na Marakani!— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 15. март 2026.
🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/3ESDPQaEkz
Cene ulaznica:
Sever: 400 dinara
Istok: 500 dinara
Zapad: 700 dinara
Siniša Mihajlović: 1.400 dinara
Zvezda dominira Superligom, a duel sa Nišlijama je idealna prilika da se šampionski niz nastavi uz huk sa tribina.
Autor: D.S.