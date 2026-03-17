SVI NA MARAKANU! Zvezda zove u pomoć pred pauzu: Karte su u prodaji, a cene su PRAVA SITNICA!

Fudbaleri Crvene zvezde u subotu od 16 časova dočekuju Radnički iz Niša, a cilj je jasan – puna Marakana i overa titule pre odlaska na martovsku pauzu!

Kostov zove na tribine, cene nikad povoljnije!

Mlada zvezda crveno-belih, Vasilije Kostov, uputio je poziv svim "delijama" da ispune stadion i podrže ekipu koja trenutno beži Partizanu deset bodova. Ulaznice su već dostupne onlajn, dok blagajne rade u petak (10-18h) i subotu do samog početka meča.

Cene ulaznica:

Sever: 400 dinara

Istok: 500 dinara

Zapad: 700 dinara

Siniša Mihajlović: 1.400 dinara

Zvezda dominira Superligom, a duel sa Nišlijama je idealna prilika da se šampionski niz nastavi uz huk sa tribina.

Autor: D.S.