NEJMAR RAZOČARAN JER NIJE POZVAN U REPREZENTACIJU BRAZILA: Ne mogu da dozvolim da ovo prođe bez odgovora

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Fudbaler Santosa Nejmar izjavio je da je razočaran i tužan što nije pozvan u reprezentaciju Brazila za prijateljske mečeve protiv Francuske i Hrvatske.

Fudbalska reprezentacija Brazila će 26. marta u Bostonu igrati protiv Francuske, a šest dana kasnije sastaće se sa Hrvatskom u Orlandu.

Selektor Brazila Karlo Anćelotija izjavio je u ponedeljak da Nejmar nije pozvan u nacionalni tim, jer u ovom trenutku fudbaler Santosa nije 100 odsto spreman.

"Ne mogu da dozvolim da ovo prođe bez odgovora. Naravno da sam razočaran i tužan što nisam izabran u reprezentaciju. Ali ostajem fokusiran, iz dana u dan, trening po trening, utakmicu po utakmicu. I dalje sam fokusiran. Ostvarićemo naš cilj. Još uvek postoji konačan spisak", izjavio je Nejmar, preneo je brazilski Globo.

Anćeloti je ranije najavio da će konačan spisak fudbalera Brazila, koji će da igraju na SP, da objavi 19. maja.

Nejmar (34) je za reprezentaciju Brazila odigrao 128 utakmica i postigao je 79 golova.

SP će biti održano od 11. juna do 19. jula ove godine u Kanadi, SAD i Meksiku. Brazil će na Mundijalu igrati u grupi C protiv Škotske, Haitija i Maroka.

Autor: Jovana Nerić

Fudbal

NI LUKA JOVIĆ NE IGRA ZA REPREZENTACIJU! Loše vesti iz Italije, Orlovima ovo nije trebali

Fudbal

NEJMAR SE NADA DA NIJE OZBILJNIJE POVREĐEN: Iću ću na neke preglede

Fudbal

Luka Modrić predvodi fudbalsku reprezentaciju Hrvatske u Ligi nacija

Fudbal

Mbape: Želim da igram za Francusku, ne postoji ništa važnije od reprezentacije

Fudbal

DA LI JE OVO KRAJ ZA LEGENDARNOG BRAZILCA? Nejmar se ponovo povredio - propustio 249 utakmica u poslednje tri godine!

Fudbal

Fudbaleri Rusije igraće prijateljske mečeve protiv Nikaragve i Malija u martu