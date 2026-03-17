TUGA! Preminuo jedan od najvećih jugoslovenskih sportista u istoriji

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Unsplash.com ||

Čuveni jugoslovenski as Zlatko Šimenc preminuo je u 88. godini.

Tokom svoje bogate karijere, zabeležio je 101 nastup za jugoslovensku vaterpolo selekciju i 25 za rukometnu reprezentaciju, što ga čini jednim od najsvestranijih sportista svog vremena.

Za vaterpolo reprezentacijom osvojio je srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine. Takođe, ima i dva srebra sa Svetskih prvenstava 1958. i 1962. godine, kao i bronzu iz 1966. U rukometu je učestvovao na svetskim šampionatima 1958. i 1961. godine.

Kao igrač zagrebačke Mladosti čak četiri puta je bio prvak Evrope. Trenerska karijera donela mu je trofej Kupa pobednika kupova i titulu u prvom izdanju Superkupa. Nakon završetka sportske karijere, Šimenc je radio kao predavač na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, gde je prenosio svoje znanje iz vaterpola i rukometa.

Sin legendarnog Zlatka je Dubravko, nekadašnji hrvatski as u vaterpolu.

Autor: S.M.

Košarka

TUGA DO NEBA: Preminuo Dražen Dalipagić, jedan od naših najboljih košarkaša u istoriji!

Fudbal

PREMINUO JEDAN OD NAJVEĆIH GOLMANA U ISTORIJI FUDBALA: Napustio nas je čuveni Manga, čovek koji je pravio čuda

Extra

TUGA: Preminuo prvi srpski rok gitarista

Fudbal

Tuga u svetu fudbala: Preminuo Sven Goran Erikson, jedan od najvećih trenera svih vremena

Fudbal

TUGA: Preminuo jedan od najvećih fudbalera u istoriji Milana - Iza sebe ostavio rekord koji NIKO neće oboriti!

Fudbal

OGROMNA TUGA - FUDBALSKI SVET U SUZAMA! Preminuo jedan od najvećih igrača 20. veka!