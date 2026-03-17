DEJAN STANKOVIĆ GA PRECRTAO! Evo koji stranac prvi napušta Crvenu zvezdu

Sve je spremno za njegov odlazak sa Marakane!

Dok su mnogi fudbaleri Crvene zvezde uspeli da iskoriste šansu i iz drugog plana se nametnu kao važni šrafovi u mašineriji aktuelnog šampiona, to nije bio slučaj sa Mahmudom Badžom.

Reprezentativac Gambije nije uspeo da ubedi šefa stručnog štaba Dejana Stankovića da zaslužuje ozbiljniju ulogu u timu. Kako saznaje MaxBet Sport, Stanković je još tokom pripremnog perioda presekao – vezista u drugom delu sezone neće imati značajnu minutažu, već će mu uloga biti isključivo ona na klupi za rezerve. Ta odluka je sprovedena u delo, pa je Badžo sve prolećne mečeve Superlige ispratio kao posmatrač.

Poslednji takmičarski nastup Badžo je upisao još 11. februara, kada je počeo duel protiv Budućnosti iz Dobanovaca u okviru Kupa Srbije. Od tada, za njega na terenu nema mesta. Skromnih 90 minuta fudbala premalo je za igrača njegovih godina, zbog čega je rastanak na kraju sezone praktično izvesna opcija. Budući da vezista ima važeći ugovor sa klubom čak do juna 2029. godine, najrealniji scenario je pozajmica. Za mladog fudbalera je kontinuitet igara ključan za napredak, a na "Marakani" ga trenutno ne može dobiti.

Zanimljivo je da je Badžo po dolasku iz Dunajske Strede 1. avgusta imao potpuno drugačiji status. Tadašnji trener Vladan Milojević mu je brzo ukazao poverenje, dajući mu šansu i u startnoj postavi. Ipak, Badžo je postepeno gubio tlo pod nogama i ispao iz najboljih jedanaest. Dok je kod Milojevića bar dobijao priliku u finišu utakmica, kod Stankovića je situacija znatno teža. Strateg crveno-belih prioritet daje Tomasu Handelu. Portugalac, koji je bio deo tima u velikom meču protiv Lila, i dalje uživa određeno poverenje struke i dobiće nove prilike tokom maja i letnjih priprema.

Autor: Jovana Nerić