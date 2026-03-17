UTAKMICA KOJA ZA PARTIZAN NEMA REZULTATSKI ZNAČAJ: Crno-beli žele da pomrse račune ekipi koja se bori za plejof Evrolige

Košarkaši Partizana dočekaće Dubai u zaostaloj utakmici 30. kola Evrolige. Crno-beli nemaju rezultatski značaj, dok je sa druge strane potpuno suprotno. Dubai ima priliku da pobedom dođe na deobu sedme pozicije sa još četiri tima.

Partizan je u poslednje vreme podigao nivo igre, tome u prilog ide i poslednja pobeda u Evroligi protiv Virtusa. Sa druge strane, Dubai je takođe u izuzetnoj formi i osokoljen ubedljivom pobedom nad Crvenom zvezdom želeće trijumf i protiv drugog beogradskog tima u samo tri dana.

Već su se navijači navikli, mada je bilo izuzetaka tokom ove sezone da se igra u hali "Aleksandar Nikolić", ali će i ovaj susret Partizan igrati u "Beogradskoj areni". Utkamica počinje od 20.00 sati.

Ko sudi?

Glavni sudija ove utakmice biće francuski arbitar, Mehdi Difala. Njegovi pomoćnici biće Arturas Sukis i Maksim Buber.

U kakvoj formi ekipe dočekuju ovaj susret?

Uprkos tome što je Partizan već prežaljen u Evroligi, nalazi se u odličnoj formi i ova utakmica mogla bi da predstavlja pravu poslasticu za navijače i ljubitelje košarke. Crno-beli su upisali tri pobede u nizu u svim takmičenjima, uključujući i trijumf nad Virtusom u Evroligi. Dobro su namučili i šampiona Evrope, Fenerbahče koji je ostvario tesnu pobedu u Istanbulu.

Sa druge strane, Dubai je poslednji meč u Evroligi izgubio 30. januara, upravo u Beogradu od Crvene zvezde. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata od tada je nanizao pet pobeda u ovom takmičenju i trenutno se nalazi u najboljoj formi od svih ekipa.

Medicinski izveštaj

Kada je reč o ekipi Partizana, Đoan Penjaroja neće moći da računa na od ranije odsutne Vanju Marinkovića i Marija Nakića, dok se Duejn Vašington još nije oporavio.

Sa druge strane, Dubai je praktično kompletiran, ako ne računamo Nejta Mejsona i Mema Žaitea koji su od početka sezone van protokola zbog povreda.

Autor: Jovana Nerić