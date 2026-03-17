Zastrašujuće: Opljačkali kuću fudbalera Rome dok je bio u njoj, uzeli nakit u iznosu od 10 hiljada evra!

Fudbaler Rome Neil El Ajnau doživeo je, malo je reći, neprijatnost u noći između ponedeljka i utorka pošto su mu naoružani pljačkaši upali u kuću dok je bio u njoj sa porodicom, te uzeli mnogo vrednih stvari.

Kako prenose italijanski mediji, šest ljudi obučenih u crno sa pištoljima i maskama, ušla su u njegov dom i odneli nakit vredan 10 hiljada evra.

U prostorijama su bili njegova žena, majka i brat, ka i on sam koji je svedočio krađu skupocenog Roleksa i dizajniranih tašnica.

- Bio sam veoma uplašen, ali smo svi dobro - rekao je francusko-marokanski fudbaler.

U Rimu su fudbaleri jako česta meta, pa su se na meti lopova ranije našli Nikola Zalevski, te Mario Gila i Matias Vesino, kao i Matija Zakanji i Kris Smoling.

Ovaj incident koji se desio u tri ujutru je uzrujao čitavu fudbalsku javnost u glavnom gradu Italije, a policija je već u pokretu i pokušava da nađe počinioce.

Autor: S.M.