Zvezda se oglasila uoči derbija: Tiče se navijača Partizana

U nedelju je na programu prvi ovosezonski abaligaški večiti derbi i prisustvo gostujućih navijača, u ovom slučaju Partizana, neće biti dozvoljeno, saopštili su iz Crvene zvezde.

Za pet dana na programu je drugi ovosezonski košarkaški večiti derbi (22. mart, 20.30). Odnosno, prvi u regionalnoj ABA ligi. Samo su se jednom dva velika beogradska rivala sastajala ove takmičarske godine, kada su crno-beli slavili u 79:76 u 15. Evrolige.

U nedelju nam je na programu drugi susret večitih, a Zvezda će ovog puta biti domaćin. Za razliku od evroligaških duela crveno i crno belih kada su godinama unazad prisutni gostujući navijači, isto ne važi i za mečeve Jadranske lige.

Na osnovu toga, "grobara" neće biti u Areni, kao što neće ni "delija" u utakmici kada "parni valjak" bude bio domaćin (19. april). Potvrda je stigla iz kluba sa Malog Kalemegdana.

"Košarkaše Crvene zvezde u nedelju očekuje prvi večiti derbi u ABA ligi. Utakmica 4.kola TOP 8 faze igra se u Beogradskoj Areni sa početkom od 20.30 časova. Klub tim povodom pušta u sredu u 12 časova u prodaju karte za ovu utakmicu, online, kao i na svim prodajnim mestima (zvanične prodavnice KK Crvena zvezda, kao i blagajna Beogradske Arene – na dan utakmice) - samo uz sezonsku kartu KK Crvena zvezda (sezonske karte našeg kluba za ovu sezonu VAŽE ZA OVU UTAKMICU)!", navodi se na zvaničnom sajtu.

