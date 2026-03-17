FIFA presekla: Odlučeno da li Iran odlazi iz SAD, Tramp digao buru - preti haos na Mundijalu 2026!

Svetska fudbalska federacija FIFA saopštila je danas da neće premestiti utakmice Irana na Svetskom prvenstvu 2026. u Meksiko, uprkos tvrdnjama Fudbalskog saveza Irana da su u toku pregovori o takvoj promeni, prenosi Tajms.

FIFA je istakla da nema planova za promenu rasporeda i da očekuje da će svi timovi učestvovati prema ranije objavljenom rasporedu.

- FIFA je u redovnom kontaktu sa svim učesnicama i njihovim fudbalskim savezima, uključujući Iran, kako bi razgovarali o planiranju Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. FIFA se raduje što će se svi timovi takmičiti prema rasporedu utakmica objavljenom 6. decembra 2025", navodi se u saopštenju svetske fudbalske federacije.

Iranski fudbalski savez je tvrdio da je u pregovorima sa FIFA o premeštanju utakmica tima iz Los Anđelesa i Sijetla u Meksiko, zbog zabrinutosti za bezbednost njihovih igrača.

Iran je pokušao da izvrši pritisak nakon što je američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje izjavio da "nije primereno" da iranski tim putuje u SAD zbog bezbednosnih razloga.

- Iranska fudbalska reprezentacija je dobrodošla na Svetsko prvenstvo, ali zaista ne verujem da je prikladno da budu tamo, zbog sopstvenog života i bezbednosti", istakao je američki predsednik.

Njegova objava usledila je dva dana nakon što je predsednik FIFA, Đani Infantino, nakon sastanka sa Trampom, rekao da je Iran "dobrodošao" u SAD na turnir uprkos tome što su zemlje u ratu.

Iranska federacija saopštila je da se razgovara sa FIFA o preseljenju utakmica iz Los Anđelesa i Sijetla u Meksiko, ali iz FIFA-e navode da takva promena nije izvodljiva jer su karte već prodate i uticala bi na druge timove.

Iran bi trebalo da igra protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Anđelesu 15. i 21. juna, i protiv Egipta u Sijetlu 26. juna.

Ukoliko bi i Iran i SAD završili drugi u svojim grupama, sastali bi se u osmini finala 3. jula u Dalasu.

U slučaju da Iran odustane, FIFA ima pravo da odluči koja zemlja će ga zameniti, a najverovatniji kandidati su Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Autor: A.A.