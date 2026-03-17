AKTUELNO

Fudbal

VANJA I SERGEJ PONOVO MEĐU ORLOVIMA: Braća Milinković-Savić se vraćaju u reprezetaciju

Izvor: Kurir.rs

Selektor Veljko Paunović najavio polovinom novembra prošle godine da bi braća Milinković-Savić mogla ponovo da se nađu u redovima reprezentacije.

Sergej i Vanja biće na raspolaganju Veljku Paunoviću za predstojeća dva izazova (protiv Španije i Saudijske Arabije), stoga se može u ponedeljak očekivati da stignu na okupljanje u Staru Pazovu.

"Igrači kao što su Vanja i Sergej deo su generacije sa kojom smo bili uspešni. Pričali smo, sve se desilo prilično iznenada i za njih je, s obzirom na to da su doneli neke odluke prethodno, bilo suviše rano da se odazovu u ovom trenutku", ispričao je Paunović polovinom novembra prošle godine.

"Otvoreni su pozivi u martu da se pridruže reprezentaciji i da krenemo dalje", dodao je selektor tada, ne ostavljajući dilemu da računa na obojicu.

Podsetimo, SMS je do sada odigrao 54 meča za A tim Srbije, a potonji u junu 2024. na Evropskom šampionatu u Nemačkoj.

Vanja je sakupio 19 nastupa i takođe ga nije bilo u nacionalnom timu nakon EP. Poslednji put branio je protiv Austrije u prijateljskom susretu pred put u Nemačku.

Autor: A.A.

