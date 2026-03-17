ŠOK PREOKRET: Košarkaši Partizana savladali Dubai u zaostalom meču Evrolige

Košarkaši Partizana su posle velikog preokreta i minusa od 16 poena krajem druge četvrtine ubedljivo pobedili Dubai rezultatom 88:74 u zaostalom meču Evrolige u zaostalom meču 30. kola Evrolige.

Partizan je na skoru 11-20 i trenutno je na 17. mestu, dok Dubai sad ima učinak 16-15 i značajno je umanjio šanse da se plasira u plej-in Evrolige.

Karlik Džons je predvodio Partizan ka pobedi i preokretu sa 23 poena i pet asistencija, Ajzak Bonga je dao 14 poena, Šejk Milton 13, a Sterling Braun 12.

Mfiondu Kabengele je bio najefikasniji u Dubaiju sa 14 poena, 10 je dao Džanan Musa, a po devet Filip Petrušev, Mekinli Rajt, Dvejn Bejkon i Klemen Prepelič. Nemanja Dangubić se nije upisao u strelce za sedam minuta, a Aleksa Avramović nije ulazio u igru.

Dubai je utakmicu otvorio serijom 6:0, vodio je i 12:4, a posle prve deonice bilo je 27:18 za goste. Na poluvremenu je Dubai vodio 47:38, pošto je domaćin drugu deonicu okončao serijom 7:0. Nastaviio je Partizan seriju i na startu drugog poluvremena i stigao do vođstva 49:47, posle serije 18:0. Domaćin je vođstvom 63:57 ušao u poslednju deonicu. Partizan je tri ipo minuta pre kraja povedo 76:68 i tako definitivno prelomio meč.

Naredni meč u Evroligi Partizan igra već u četvrtak, protiv Pariza u gostima.

Autor: Marija Radić