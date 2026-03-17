NEZAPAMĆENI SKANDAL U ISTORIJI FUDBALA: Senegalu oduzet trofej šampiona Kupa Afričkih nacija i dodeljen Maroku, poznat i razlog

Fudbalski svet potresla je jedna od najšokantnijih odluka u novijoj istoriji – reprezentaciji Senegala oduzeta je titula Kupa afričkih nacija, a za novog šampiona proglašen je Maroko službenim rezultatom 3:0!
Odbor za žalbe Afričke fudbalske konfederacije (CAF) doneo je dramatičnu presudu 17. marta 2026. godine, kojom je potpuno preokrenut epilog finala AFCON-a odigranog u Rabatu.
Time je poništena ranija odluka Disciplinskog odbora, prema kojoj je Senegal bio pobednik rezultatom 1:0.
🚨🇲🇦 BREAKING: Morocco have been announced as AFCON winners with final result overturned by CAF.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 17. март 2026.
Senegal have been declared to have forfeited the match with Morocco declared 3-0 winners by official statement.
U obrazloženju odluke navodi se da je žalba Fudbalskog saveza Maroka usvojena, kao i da je utvrđeno da je ponašanje reprezentacije Senegala tokom finala prekršilo ključne odredbe pravilnika takmičenja.
Ključni momenat presude leži u primeni člana 84 Pravilnika AFCON-a, prema kojem se utakmica registruje službenim rezultatom u korist protivnika u slučaju ozbiljnih prekršaja. Upravo na osnovu toga, Senegal je proglašen poraženim, a Maroko novim prvakom Afrike.
Ova odluka predstavlja jedan od najvećih presedana u istoriji kontinentalnog fudbala.
