Penjaroja nakon trijumfa Partizana: Srećni smo jer je ovo važna pobeda, čestitam igračima i navijačima

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je večeras posle pobede nad Dubaijem (88:74) da je srećan jer je u pitanju važna pobeda za njegov tim i čestitao igračima i navijačima.

"Srećni smo jer je ovo važna pobeda. U prvom poluvremenu nismo igrali dobro, nismo igrali sa energijom. Oni su kontrolisali sve 50/50 situacije, sve situacije jedan na jedan. Počeli smo utakmicu slabo. U drugom poluvremenu su moji igrači promenili mentalitet. Navijači su nam pomogli. Igramo dobru odbranu. Dubai je dao samo 27 poena u drugom poluvremenu. Kontrolisali smo skok, trčali. Čestitam mojim igračima i čestitam navijačima", izjavio je Španac na konferenciji za medije posle utakmice kojoj je prisustvovalo 10.109 navijača "crno-belih".

Penjaroja je rekao da je igračima u poluvremenu objasnio da je vrlo važno da reaguju u nastavku igre.

Upitan o važnosti Karlika Džonsa za ovaj tim Partizana, Penjaroja je rekao da je on veoma važan igrač za klub.

"Karlik je igrao poslednja četiri meča, a Partizan je igrao dobro u poslednjih deset utakmica. On je jedan od najboljih igrača u Evroligi. Važno nam je da Karlik igra dobro, on je jako važan, to je jasno. Ali, moramo da razigramo sve igrače. I bez Karlika je ovaj tim dobio mnogo mečeva poslednjih nedelja", zaključio je Penjaroja.

Autor: Marija Radić