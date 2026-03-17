LIGA ŠAMPIONA: Fudbaleri Reala ponovo pobedili Mančester Siti i plasirali se u četvrtfinale

Fudbaleri Reala eliminisali su Mančester Siti i plasirali se u četvrtfinale Lige šampiona pošto su i u revanš meču pobedili 2:1 u Engleskoj, posle pobede 3:0 u Madridu prošle nedelje.

Sve nade Mančester Sitija u eventualni čudesni preokret kakav je ranije danas napravio Sporting protiv Bode/Glimta ugašene su već u 22. minutu, kad je Vinisijus Žunior doveo Real u vođstvo sa bele tačke. Pre toga je Bernardo Silva dobio direktan crveni karton zbog igranja rukom na gol liniji, a Portugalcu je to bilo prvo isključenje u karijeri. Erling Haland je prvim golom u svim takmičenjima još od 11. februara poravnao na 1:1 u 41. minutu. Drugim golom na meču Vinisijus Žuniro donosi pobedu Realu u 90+3. minutu.

Arsenal je kod kuće pobedio Bajer iz Leverkuzana rezultatom 2:0 i tako stigao među osam najboljih u Evropi. Ebereči Eze je golom u 36. minutu doveo Arsenal u vođstvo, a konačan rezultat postavio je Deklan Rajs u 63. minutu.

PSŽ je i u revanšu ubedljivo savladao Čelsi, posle 5:2 u Parizu, večeras je u Londonu bilo 3:0. Golove za "svece" dali su Hviča Kvarachelija u šestom, Bredli Barkola u 14. i rezervista Seni Majulu u 62. minutu.

Revanš mečevi osmine finala Lige šampiona: Mančester Siti - Real 1:2 (prvi meč 0:3), Arsenal - Bajer Leverkuzen 2:0 (1:1), Čelsi - Pari Sen Žermen 0:3 (2:5), Sporting - Bodo 5:0 posle produžetaka, u regularnom toku 3:0 (0:3).

Sutra se igraju preostali revanš mečevi osmine finala, a to su Barselona - Njukasl (prvi meč 1:1), Totenhem - Atletiko (2:5), Liverpul - Galatasaraj (0:1) i Bajern - Atalanta (6:1).

Parovi četvrtfinala: Sporting - Arsenal, pobednik Barselona/Njukasl - pobednik Totenhem/Atletiko, Pari Sen Žermen - pobednik Liverpul/Galatasaraj, Real - pobednik Bajern/Atalanta.

Autor: Marija Radić