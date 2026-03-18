AKTUELNO

Košarka

Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo zbog povrede najmanje nedelju dana van terena

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Morry Gash

Košarkaš Milvokija Janis Adetokumbo odsustvovaće najmanje nedelju dana van terena zbog povrede levog kolena, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Adetokumbo se povredio pre tri dana na utakmici protiv Indijane (134:123) kada je nezgodno doskočio posle zakucavanja i povredio levo koleno.

Milvoki je saopštio da su grčkom košarkašu dijagnostikovani hiperekstenzija i nagnječenje kosti.

Adetokumbo je u dosadašnjem delu sezone u NBA ligi prosečno beležio 27,6 poena, 9,8 skokova i 5,4 asistencije po utakmici.

Trener Milvokija Dok Rivers odbio je posle meča sa Klivlendom (116:123) da odgovori na pitanje koliko će Adetokumbo odsustvovati sa terena.

Košarkaši Milvokija se nalaze na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa 28 pobeda i 40 poraza.

#Janis Adetokumbo

#Milvoki

#NBA

POVEZANE VESTI

Sport

Košarkaš LA Lejkersa Luka Dončić zbog povrede propušta meč protiv Finiksa

Fudbal

Fudbaler Reala Džud Belingem zbog povrede odsustvuje mesec dana van terena

Fudbal

Fudbaler Zvezde Nemanja Radonjić zbog povrede van terena 10 do 15 dana

Fudbal

VELIKI UDARAC ZA REAL: Važni igrači van terena najmanje pet nedelja

Fudbal

Golman Liverpula Alison Beker pauzira šest nedelja zbog povrede

Košarka

Bogdaniović ZAVRŠIO sezonu: Košarkaš mora na operaciju - svi su se plašili LOŠIH VESTI