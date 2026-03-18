Nikola Topić postigao 15 poena za Oklahoma Siti Blu u Razvojnoj ligi

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mic Smith

Srpski košarkaš Nikola Topić postigao je 15 poena za ekipu Oklahoma Siti Blu u pobedi protiv Grand Rapids Golda rezultatom 130:127 u NBA Razvojnoj (G) ligi.

Oklahoma Siti Blu je razvojni tim NBA tima Oklahoma Siti Tandera. Utakmica je u regularnom delu završena bez pobednika, 122:122, a ekipa iz Oklahome je slavila u gostima posle produžetka sa 130:127.

Topić je na terenu proveo 27 minuta, a za to vreme je, pored 15 poena, zabeležio i sedam skokova i šest asistencija. Najefikasniji u timu iz Oklahome bio je Džejr Smit sa 20 poena.

U timu Grand Rapids Golda najbolji je bio Džavante Mekoj sa 25 poena.

Oklahoma Siti Blu se nalazi na 12. mestu na tabeli Zapadne konferencije sa 11 pobeda i 20 poraza.

POVEZANE VESTI

Košarka

Srpski košarkaš Nikola Topić postigao 29 poena za Oklahoma Siti Blu u Razvojnoj ligi

Košarka

SVAKA ČAST! Srpski košarkaš Nikola Topić ponovo na terenu posle lečenja raka! Dočekale ga ovacije i aplauz (VIDEO)

Košarka

Bogdan Bogdanović postigao osam poena u porazu Los Anđeles Klipersa

Košarka

SVI SU USTALI I OVACIJAMA POZDRAVILI SRBINA! Nikola Topić pobedio rak, pa debitovao u NBA! Pogledajte istorijski trenutak

Košarka

NIKOLA TOPIĆ NASTAVLJA DA DOMINIRA: Nova sjajna partija srpskog košarkaškog bisera (VIDEO)

Košarka

Nikola Topić je među izabranima: Mladi Srbin počinje NBA karijeru, evo u kom timu