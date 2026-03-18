Powerade Beogradski maraton 18. i 19. aprila sa startom i ciljem na Trgu Republike

Powerade Beogradski maraton održaće se 18. i 19. aprila, kada će biti priređen trkački spektakl za sve učesnike na ulicama glavnog grada, saopšteno je danas iz "Beogradskog maratona".

Start trka i cilj biće na Trgu Republike, a trke na 39. Beogradskom maratonu biće razdvojene, pa je tako polumaraton u subotu, 18. aprila ujutro, a maraton je na programu u nedelju ujutro, 19. aprila.

Direktor "Beogradskog maratona" Darko Habuš ukazao je da to nije jedina novina i da je pripremljena i nova trasa staze sa startom i ciljem na Trgu republike.

Prema njegovim rečima, ruta na deonicama od 10, 21 i 42 kilometra neće se ponavljati.

"To će u svakom smislu doneti jedan potpuno novi doživljaj svim trkačima, ali i omogućiti znatno bolje i efikasnije funkcionisanje saobraćaja, s obzirom na to da nijedan deo grada neće biti zatvoren duže od pola sata. U organizacionom smislu to je zaista veliki korak napred, koji je delimično omogućen i uvođenjem moderne tehnologije", objasnio je Habuš.

Istakao je i da se očekuje preko 15.000 trkača, kao i da će maratonska trka ujedno biti šampionat Balkana i Državno prvenstvo na 42 kilometra.

"Ceo ovaj novi koncept usvojen je u saradnji sa Evropskom atletikom i u sklopu je priprema za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra, kome će Beograd biti domaćin 2027. godine. Time će i na najlepši i najbolji mogući način biti obeležen i veliki jubilej - 40 godina postojanja Beogradskog maratona", rekao je Habuš.