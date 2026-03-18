Bivši selektor Srbije odustao od Mundijala zbog bolesne ćerke, a sada postao savetnik u evropskom velikanu

Bivši selektor fudbalske reprezentacija Srbije Dik Advokat dobio je novi angažman, ali ne kao trener, već kao savetnik, a u toj ulozi će pokušati da pomogne Robinu van Persiju, šefu struke Fejenorda.

Ovaj veteran se vraća pokraj terena nakon što je dao otkaz u Kurasau, selekciji sa kojom je izborio plasman na Mundijal, ali je odustao od daljeg rada zbog toga što je želeo da bude bliži i da se posveti bolesnoj ćerki.

Što se posla tiče, Van Persi je pod sve češćim pritiskom u svojoj prvoj čitavoj sezoni na klupi Fejenorda, jer je holandski predstavnik izgubio šest od osam mečeva u Ligi Evrope.

Nalaze se na 16 bodova od prvoplasiranog PSV-a, ali su u dobroj poziciji da ipak ostanu na mestu koje vodi u Ligu šampiona.

- Znam Robina skoro 20 godina i uvek smo imali dobre odnose. Kada sam bio trener, uvek je želeo da podeli svoje viđenje i znanje kao vrhunski napadač. SAda mogu da ga podržim i da mu uzvratim podršku i zaista sam srećan zbog toga - rekao je Advokat.

Ovaj strateg je vodio Srbiju na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, a to se desilo 2014. godine.