Penjaroja: Pariz verovatno jedna od fizički najzahtevnijih ekipa u Evroligi

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je da će "crno-beli" kroz lakši trening da se oporave i što bolje pripreme za naredni meč u Evroligi i istakao da je tim Pariza jedna od verovatno fizički najzahtevnijih ekipa u takmičenju.

Košarkaši Partizana pobedili su sinoć na svom terenu Dubai rezultatom 88:74 u zaostaloj utakmici 30. kola Evrolige.

"Crno-beli" će sutra gostovati Parizu od 20.45 časova u duelu 32. kola Evrolige.

U prvom ovosezonskom susretu dva kluba, odigranom u Beogradu, Pariz je savladao Partizan rezultatom 101:83.

"Pariz je verovatno jedna od fizički najzahtevnijih ekipa u takmičenju. Igraju u veoma visokom ritmu, prednjače u ligi po broju poseda i održavaju taj intenzitet svih 40 minuta. Ne usporavaju i vrše pritisak po celom terenu tokom čitave utakmice. Zato je važno da se dobro oporavimo, a zatim da kroz lakši trening danas pokušamo da se što bolje pripremimo za meč", rekao je Penjaroja, preneo je zvanični sajt kluba.



Košarkaš Partizana Isak Bonga izjavio je da njegov tim mora da bude spreman za duel sa Parizom.

"Predstojeća utakmica će takođe biti teška, baš kao i jučerašnja. Oni igraju brzo i vrlo čvrsto, tako da moramo da se pobrinemo da izađemo spremni i pružimo svoju najbolju igru", istakao je Bonga.

Košarkaši Pariza se nalaze na 16. mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i 20 poraza, dok je Partizan na 17. poziciji sa skorom 11/20.