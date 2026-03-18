Nove informacije o zdravstvenom stanju Duška Vujoševića: Lekari su i dalje oprezni

Proslavljeni košarkaški trener, Duško Vujošević, nalazi se u bolnici zbog pogoršanja zdravstvenog stanja već duže od nedelju dana.

On je primljen u bolnicu još prethodne nedelje, usled problema sa srcem, a imao je i upalu pluća, kao i problem sa bubregom za koji mu je urađena transplantacija prošle godine u Belorusiji. U jednom momentu je opšte stanje bilo izuzetno loše, pa čak i kritično.

Ali, stižu dobre vesti, jer je, kako prenosi Sport klub, stanje Duška Vujoševića je sada bolje.

Problemi sa srcem su sanirani, stanje se svakodnevno stabilizuje, ali su lekari i dalje suzdržani po pitanju davanja prognoza.

Ono što je najvažnije, situacija se poboljšava i Duško Vujošević ide ka novoj pobedi, ovoga puta na najvažnijem "terenu", za sopstveno zdravlje.

Informacija će obradovati sve ljubitelje košarke, posebno navijače Partizana, koji su mu na utakmici protiv Dubaija posvetili transparent i pružili podršku u životnoj borbi.

Autor: Marija Radić